Kerstin Sollerbrant berättar i klippet ovan att många barn drabbas av svåra komplikationer efter behandlingen mot cancer. Enligt henne behövs mer forskning för att ta reda på hur man ska göra för att underlätta komplikationerna. Foto: TT

Hit går pengarna som samlas in

Melinas insamling är en av många som Barncancerfonden får in varje år. Majoriteten av pengarna som samlas in går till forskning för hitta nya sätt att bekämpa sjukdomen. Sedan 1982 har Barncancerfonden delat ut 2 miljarder kronor till forskning.

– Varje krona som samlas in är otroligt viktig, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

