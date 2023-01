Integration i fokus när ministern besökte Eskilstuna: ”Ungar ska bära böcker, inte vapen”

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) är sedan ett par veckor tillbaka ute på prao-turné i Sverige, där han besöker olika typer av arbetsplatser för att lära sig om förutsättningar och problem på arbetsmarknaden.

Eskilstuna kommun gick nyligen ut med att man, i samverkan med Sisters in business och Nyföretagarcentrum, har beviljats 9 miljoner kronor från EU till ett ESF-projekt som ska hjälpa ukrainska flyktingar in på arbetsmarknaden, ett projekt ministern besökte under måndagen.

– Det är ett vidrigt krig i Ukraina och de människor som är på flykt ska kunna komma i jobb snabbt, barn ska få gå i skolan och sedan försöker vi se till så att de får olika former av stöd för att lära sig svenska, säger Johan Pehrson (L).

Kraftfulla åtgärder för bättre integration

Eskilstuna har sedan länge flertalet utsatta områden, som till exempel Årby och Skiftinge, något som inte är unikt för just Eskilstuna. Johan Pehrson (L) menar att det krävs kraftfulla åtgärder för att lösa de problem som finns i utsatta områden i Eskilstuna och runt om i landet.

– Har man kommit till Sverige och inte är svensk medborgare så är man välkommen att bidra om man kommer i jobb och lär sig språket. Men om man inte sköter sig så ska man markera detta och då måste man kunna se till att människor utvisas betydligt lättare än idag. Sedan är det fler poliser parat med starka sociala insatser, och det gör man men det är tufft i Eskilstuna, säger han.

I klippet hör du Johan Pehrson (L) om de integrationsproblem som finns och hur han tycker att de ska lösas.