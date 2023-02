Katrineholmsbo betalade för nakenbilder på barn – döms till fängelse

Mannen som är bosatt i Katrineholm hade kontakt med en kvinna i en annan del av världen. De höll kontakt via Facebook och olika chattverktyg.

Realtid

Under ett stort antal tillfällen under 2017 och 2019 förmådde han kvinnan att, mot betalning, skicka nakenbilder och filmer på sitt barn som då var yngre än sex år. Vid några tillfällen skedde övergreppen så att mannen kunde följa dem i realtid via chatt.

Sedan polisen fått in en anmälan, via en organisation som arbetar mot barnpornografi, gjordes två husrannsakningar i mannen bostad. Polisen beslagtog telefoner, datorer och surfplattor och hittade ett stort antal bilder och filmklipp.

Fängelse

På torsdagen föll domen i Nyköpings tingsrätt. Mannen fälls för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott. Han döms till tre års fängelse. Mannen ska också betala 90 000 kronor i skadestånd till det utsatta barnet.

Kvinnan som framställde det barnpornografiska materialet har fällts i en rättsprocess i sitt hemland.