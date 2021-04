Konkursförvaltaren: Eleverna kommer inte att få tillbaka pengarna

I höstas stoppades flera bärande delar i skolans mest omfattande utbildningar efter att Transportstyrelsen upptäckt säkerhetsbrister.

Elever som påbörjade pilotutbildningen i februari 2020 hann läsa några teorikurser fram till dess att utbildningen stoppades i höstas. De betalade hundratusentals kronor, men upplever inte att de fått ut något av sina investeringar.

Tog in förskottsavgifter

Men enligt konkursförvaltaren Magnus Nedstrand ska eleverna trots det inte räkna med att få tillbaka några pengar.

– Om det blir en utdelning till borgenärerna så är det alltid en lag, förmånsrättslagen, som bestämmer i vilken ordning som borgenärerna får en utdelning. I denna konkurs kommer det bara bli utdelning till de borgenärer som är prioriterade enligt denna lag och det är inte eleverna, utan till exempel den statliga finansiären Almi.

Skolan har fortsatt att ta in förskottsavgifter för blivande elever under tiden i rekonstruktion – trots att de saknat tillstånd att bedriva utbildning. Enligt dokument som SVT tagit del av har ett antal personer bosatta utomlands betalat in tiotusentals kronor – trots att det varit högst osäkert om skolan skulle kunna öppna igen.

Skolan: Varit transparenta

En utländsk utbildningsförmedlare som rekryterat elever till skolan säger att han inte fått någon kännedom om skolans situation.

Bertil Lagerquist som är utbildningsansvarig på skolan vill inte medverka i någon intervju, men säger i telefonsamtal och mejl att man varit transparent med att tillstånd saknats, och att man haft som policy att inte ta in några avgifter under rekonstruktionen.

Han påpekar också att pengar som kommit in under rekonstruktionen inte gått till företaget utan till rekonstruktören. Det ska enligt Bertil Lagerquist handla om en elevavgift och några visum- och försäkringsavgifter som han menar har hanterats av hänsyn till eleverna.