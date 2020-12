Kriminalvårdschefen försvarar isoleringen på Hällby

Under pandemin har Kiminalvården gjort flera åtgärder för att minska smittspridningen. Och när smittan kom in på Hällbyanstalten tog man till ytterligare åtgärder. Besöksstoppet som precis skulle lättas förlängdes och som i ett led i att minska smittspridningen har en del fångar varit utan sysselsättning en längre tid. Under 17 dagar låstes även intagna på vissa avdelningar in på sina rum nästan dygnet runt, trots att de var friska.

I vanliga fall får en intagen hållas inlåst på sitt rum högst tolv timmar per dygn. Men enligt lag är det tillåtet att isolera intagna längre om det finns risk för liv eller hälsa.

Kritik från JO

Kriminalvården har dock fått kritik för hur coronapandemin har hanterats. Under våren och sommaren granskade Justitieombudsmännen, JO, frihetsberövades situation under pandemin. Och rapporten visar att Kriminalvården och andra berörda myndigheter inte var redo för en pandemi.

Brister på Hällbyanstalten

Just Hällbyanstalten har inte varit med i granskningen. Men även där har det funnits brister under pandemin. En intagen har exempelvis rätt till minst en timmes promenad om dagen, men när smittspridningen på anstalten var som värst var inte det möjligt för alla, menar Peter Kjellin som är kriminalvårdschef.

Han berättar att han har förståelse för att situationen för de som isolerats varit tuff, men håller fast vid att det var rätt väg att gå.

– Drabbas vi att ett nytt utbrott kommer vi nog göra likadant, säger han.

