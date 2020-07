Lex Sarah-anmälan: Äldre hindrades från att gå upp ur sängen

– I Flens kommun är vi jätteglada att vi får avvikelserapporter. Lex Sarah är till för att det ska bli bättre för våra äldre – och inte för att peka ut syndabockar. Att få in anmälningar är jätteviktigt för att komma till rätta med saker och vi är glada att det kommer rapporter så att vi kan granska oss själva och utredas, säger Berit Ahlberg Åhammar, avdelningschef äldreomsorg i Flens kommun.

Händelserna ska ha inträffat under perioden mars, april och första delen av maj.

Var just de här händelserna på något sätt coronarelaterade?

– Det kommer att få visa sig av utredningen. Det är viktigt att titta på vad som händer under corona, när folk är under stress och organisationen är under press, säger Berit Ahlberg Åhammar.

Det var personal i verksamheten som anmälde händelserna till kommunen. Flens kommun har i sin tur gjort en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

I klippet ovan kommenterar Flens äldreomsorgschef Berit Ahlberg Åhammar kommunens Lex Sarah-anmälan.