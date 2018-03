Här är reseavdragen som får nobben av Skatteverket

Person A – räknat in barnlogistik

A har för Skatteverket uppgett att hen jobbar 8.00-15.00 och har två barn som ska lämnas till dagmamma och tre i skolan. I yrkandet står det att tidsvinsten att åka bil är 125 minuter per dag jämfört med att ta bussen.

Men Skatteverket påpekar att resor i samband med barnpassning är en privat levnadskostnad och inte ska räknas in i ett reseavdrag. Dessutom räknar man ut att den tid det skulle ta att gå till bussen och åka till jobbet skulle ta totalt 125 minuter per dag. Med bil skulle samma resa ta 70 minuter per dag.

Tidsvinsten blir då 55 minuter, och för att ha rätt till avdrag måste tidsvinsten vara två timmar.

Person B – uppgett fel sträcka

B har i sitt yrkande på reseavdrag uppgett att det är 11 mil tur och retur mellan hemmet och arbetsplatsen. I verkligheten är det dock 8,6 mil. Eftersom personen lämnat en oriktig uppgift tillfördes hen ett skattetillägg.

Person C – finns ingen tidsvinst

C:s resa till och från jobbet med buss tar totalt 115 minuter per dag. Här räknar inte Skatteverket alls på någon tidsskillnad jämfört med att åka bil, eftersom det ens inte tar två timmar totalt att ta sig till och från jobbet. Någon tidsvinst kan alltså inte uppkomma enligt det regelverk som finns.