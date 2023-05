Flera listade om sig på vårdcentraler utan att förstå det – nu vill regionen byta system

I dagsläget kan man välja att lista om sig på vårdcentraler i Sörmland via en valblankett, 1177 och genom vårdbolagsappar. Men med anledning av att flera sörmlänningar listat om sig via apparna utan att själva förstå det föreslår regionen nu att man tar bort just den möjligheten helt och hållet.

– Vi har väl kommit fram till att det här blir alldeles för ofta som vi får signaler att man inte har förstått, säger Kent Bobits, som är verksamhetsutvecklare vid hälsovalsenheten i Region Sörmland.

Förslaget ligger nu hos regionstyrelsen, som väntas ta beslut om det under sitt sammanträde på tisdag. Om det går igenom börjar det nya systemet gälla från och med 1 juni i år.

Hör mer i videon ovan.