Man lurade äldre kvinna på flera hundra tusen kronor

– Det handlar om ett par hundra tusen kronor, det är säkert hennes livsbesparingar, säger Monica Bergström, polisens presstalesperson.

Det var strax innan klockan fem som polisen fick in larmet. En kvinna i 80-årsåldern larmade polisen och uppgav att hon blivit uppringd av en man som påstod att han var från Siwsh. Kvinnan ska då på uppmaning av mannen loggat in på sin bank och under samtalet ska hon ha blivit av med över 100 000 kronor.

– Det är ett nedrigt brott, det skadar tryggheten för de äldre, säger Monica Bergström.

”Lämna aldrig ut kortuppgifter”

En polispatrull skickades till platsen och en anmälan om bedrägeri kommer att upprättas.

– Man ska aldrig lämna ut kortuppgifter eller logga in på sin bank på uppmaning av någon annan. Banker och Swish jobbar inte på det sättet, men det är kanske är lättare sagt än gjort när man är över 80 år, säger hon.