Ökning av narkotikabrott i Eskilstuna: ”Langas rätt öppet”

Coronapandemin och dess restriktioner har frigjort mer resurser för Eskilstunapolisen att arbeta mer riktat mot narkotikabrottsligheten.

– Krogarna har stängt under pandemin och evenemang har ställts in, så vi får betydligt mer tid under helgerna att jobba mot den här typen av brott, säger Per Bergström.

Öppen droghandel

Målet är att minska på den öppna droghandeln som sker helt öppet i vissa bostadsområden, enligt polisen.

Vad behöver ni göra för att stopp på den öppna droghandeln?

– Vi måste vara ute i områdena och visa vår närvaro och fortsätta få in tips så att vi vet var det handskas med droger, säger Bergström.