Nu startar historisk vargjakt i Sörmland: Helt revir ska bort

Per, som egentligen heter något annat, har valt att ställa upp anonymt eftersom det vid tidigare licensjakter i andra län har förekommit hot mot de jägare som är med och även att jaktmotståndare har stört den pågående jakten.

– Det är mycket känslor och viljor när man nämner jakt och varg, säger han.

Det aktuella vargreviret, Grytenreviret mellan Malmköping och Ärla, sträcker sig över flera jaktmarker och påverkar olika markägare. Därför är det mycket som ska ordnas, som hur passen ska besättas.

Sedan avgör väder och observationer när jakten väl börjar.

– Vi har kommit överens om hur vi ska agera vid speciella situationer. Spårsnö underlättar mycket, då kan vi bestämma hur vi ska placera oss och hur vi ska bedriva jakten. Antingen att vi spårar vargen eller att vi jagar med hund, säger Per.

Historisk jakt

– Det ska bli väldigt spännande att vara med på den här historiska jakten som jag tror betyder mycket för landsbygden och framför allt för de som har haft problem med vargen, säger Per.

Licensjakten på varg sker mellan 2 januari och 15 februari.

– Jag tror att vi kommer att skjuta några individer under den organiserade vargjakten. Sedan har vi annan jakt under den här perioden och då är vargen lovlig, säger Per.

Fantastiska djur

Per har mött varg i skogen flera gånger.

– Ett fantastiskt djur, otroligt vackra. Det är det första man tänker när man ser en varg.

Och nu ska du skjuta varg?

– Ja, om jag får chansen under vargjakten så kommer jag skjuta.

I videon berättar Per varför han vill vara anonym och hur de kommer att agera om jaktmotståndare vill störa jakten.

Licensjakt på varg har kritiserats av bland annat Naturskyddsföreningen.

– Vi har en skyldighet att skydda vargen, precis som Indien ska skydda tigern och Kenya lejonen. Vargen är starkt hotad, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.