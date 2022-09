Möjlig fortsättning för minoritetsstyret i Nyköping

När samtliga röster förutom sena förtidsröster och poströster räknats ser det ut som att S, C och MP får sammanlagt 27 av 61 mandat i fullmäktige, en färre än mandatperioden 2018–2022.

Socialdemokraternas besked från den lokala valvakan på Rosvalla var under natten att de gärna fortsätter samarbetet med MP och C. Men kommunalrådet Martina Hallström (C) ville inte komma med några definitiva besked under valnatten.

– Jag har inte landat i det riktigt än men det ser ut som om vi sitter i samma sits som efter förra valet. Jag vill egentligen inte uttala mig om det i nuläget. Vi får sätta oss nere i partiet och analysera det här först, säger hon.

Den största vinnaren blev annars SD som gick framåt 3,7 procent enligt det preliminära resultatet och vann tre mandat i kommunfullmäktige. Moderaterna backade 1,2 procent och ser ut att tappa ett mandat.