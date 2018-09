Flera vittnesuppgifter kring bränderna saknas fortfarande

Enligt Henrik Hägglund, kriminalinspektör, har polisen samlat in mycket vittnesuppgifter om dåden både i Nyköping och Katrineholm. Men det finns luckor som de är intresserade av att fylla.

– Vi vet att det är flera vittnen som har befunnit sig på de här platserna men som inte har hört av sig till oss. Vi har bilder från en övervakningskamera vid attentatet mot O'Learys i Nyköping där vi ser flera människor som rör sig ute på gatan strax innan, och de har fortfarande inte hört av sig till oss. Vi misstänker dem inte för brott på något vis, utan de är potentiella vittnen, säger han.

Svårt att få vittnen att ställa upp

Exakt hur viktiga deras vittnesmål kan tänkas vara är svårt att säga innan de har hörts, men de kan mycket väl vara avgörande för utredningen, berättar Henrik Hägglund. Han berättar också att svårigheten att få folk att vittna inte är unik för det här fallet.

– Det är nog generellt så i alla typen av ärenden, folk är rädda för att vittna och vill inte lägga sig i. Utan vittnen så har vi en väldigt svårt arbete framför oss. Det är oerhört olyckligt för samhället, säger han.

Samband mellan städerna

Exakt vad det är som gör att polisen ser ett samband mellan de olika dåden är hemligt eftersom det råder förundersökningssekretess. Men enligt kriminalinspektör Henrik Hägglund har polisen sett ett mönster som de har valt att berätta om.

– Vi har sett att kriminella rör sig mellan Nyköping och Katrineholm på ett annat sätt jämfört med hur det var för ett par år sedan. Varför vet jag inte, vi kan bara konstatera att det är så.

Villabranden i Katrineholm betraktades till en början inte som en anlagd brand. Det har nu förändrats, berättar Henrik Hägglund.

– Under det inledande skedet, under hegen efter branden, hade man ingen misstanke om brott. Men sedan förändrades det under veckan, säger han.

Misstänker ni att det är samma gärningsmän som är inblandade i alla bränderna?

– Det kan jag inte kommentera.