Polisen: Fler viltolyckor att vänta nu när samhället öppnat upp

Sörmland är viltrikt och sannolikhet att köra på vilt här är större än i andra län. Antalet viltolyckor har ökat kraftigt de senaste åren i Sörmland. Men under förra året kom en dipp i statistiken. En del av förklaringen till att viltolyckorna minskade från 3 783 olyckor 2019 till 3 439 olyckor under 2020 är att färre körde bil under pandemin.

Trafikverket har tidigare berättat om att trafiken minskade under framförallt mars till maj förra året.

– Mindre trafik innebär färre viltolyckor, men vi ser att trafiken har ökat igen, säger Jan Olevall.

På vilka vägar sker det flest viltolyckor i Sörmland? Kika på klippet ovan så får du svaret.