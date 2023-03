Nya trenden: Brottslingar med munskydd bedrar äldre

– Jag vill förtydliga ännu en gång att om någon ringer dig och börjar prata om obetalda fakturor, beställningar av prylar, banknummer, kortnummer, lägg på luren, säger Mikael Månsson, förundersökningsledare bedrägeribrott på regional nivå.

Många fall på kort tid

Av de tio nya fall som polisregionen fått in nyligen inträffade två i Katrineholm, en i Nyköping och en i Eskilstuna.

Polisen beskriver att bedragarna i vissa fall lyckas med brotten, trots att personen som utsatts vetat om man inte ska lita på någon som utger sig för att vara till exempel polis. Ett av dessa fall skedde i Eskilstuna.

– Målsäganden har träffat två bedragare som sagt att de är poliser. Innan personen släpper in dessa två säger personen att polisen sagt att man inte ska göra så. Men då visar bedragarna upp en polisbricka plus någon form av poliskläder, så målsäganden tror att det är polis hon släpper in. Det visar sig senare att förutom att målsäganden lämnat ifrån sig bankkort har bedragarna också stulit smycken, säger Mikael Månsson.

Munskydd – en strategi

I de anmälningar som polisen har fått in under den senaste tiden märks hur användning av munskydd under bedrägerierna blivit vanligt.

– Ingen i 80-90-årsåldern reagerar på att man går runt med munskydd idag. Så det har blivit som en annan typ av maskering som de använder sig av med anledning av pandemin, säger Mikael Månsson.