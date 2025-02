Priset på choklad rusar – har lett till trend på Tiktok

Under det senaste året har choklad varit den vara som har stigit mest i pris i affären, med en ökning på över 18 procent, enligt Matpriskollen.

Anledningen till att priset rusat är att det finns ett underskott av kakao på världsmarknaden. Detta på grund av dåliga kakaoskördar i västafrikanska länder som Ghana och Elfenbenskusten, som orsakats av ogynnsamt väder, skogsbränder samt sjukdomar som drabbat kakaoplantorna.

Under onsdagen låg kakaopriserna på cirka 10 200 dollar per ton. För jämförelse låg kakaopriset på ca 2 800 dollar per ton i februari 2023. I december 2024 nådde kakaopriserna sin högsta nivån någonsin, då var priset på 12 605 dollar per ton.