Shopparen Ajdin om priserna på Black friday: ”Man kan bli lurad – 100 procent”

Sedan köparfenomenet kom till Sverige har Black Friday senare vuxit och blivit både Black Weekend och Black Week. Under reor händer det att företag fuskar och struntar i att visa ordinarie pris på varor som marknadsförs. SVT Sörmland pratade under veckan med en konsumentvägledare som varnade för just falsk marknadsföring.

Ajdin Zukancic, likt flera andra SVT Sörmland pratar med på fredag förmiddag, är dock medveten om att man inte nödvändigtvis gör ett klipp bara för att det är Black Friday. I klippet hör du bland annat hans tankar om köphögtiden.