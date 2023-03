Sjuksköterskan i Nyköping om ökade trycket i telefonen: ”Ett samtal i taget – kan inte göra mer än så”

I vårdcentralens egna sammanställningar över antalet unika samtal som registreras per månad är det istället en annan trend som märkts av under hösten.

– Det är fler som hör av sig till oss, säger vårdcentralens verksamhetschef Karin Marminge.

– Och vi är ju bara de vi är, så jag förstår att det blir köer in.

Under hösten tog sjuksköterskorna i genomsnitt emot tusen fler samtal per månad jämfört med under våren 2022. Under samma period registrerades även fler ärenden i vårdcentralens chattjänst än tidigare.

En ökning som Karin Marminge kopplar samman med ett uppdämt vårdbehov efter pandemin.

Har gjort åtgärder

Sedan samtalen började öka har vårdcentralen gjort flera åtgärder för att förbättra telefontillgängligheten. Bland annat har man tittat på när flest samtal kommer in till vårdcentralen och satt in fler resurser under de tiderna, och så har receptförnyelser börjat skötas av medicinska sekreterare.

Utmaning att inte kunna prioritera

Samtidigt pekar Karin Marminge på problemen med att det inte finns någon prioriteringsordning för att se vilka ärenden som behöver komma fram snabbt i telefonkön – och vilka som skulle kunna avvakta.

– För den som är orolig så förstår jag att man behöver få höra att det inte är farligt att ha feber i tre dagar. Men ibland känner jag att den informationen hade gått att hitta någon annanstans än att ringa in till vårdcentralen, säger Karin Marminge.

Hör sjuksköterskan Jenny Zakrisson på vårdcentralen Åsidan om trycket i telefonkön och vad som påverkar det i klippet.