Vårdcentralerna i Sörmland näst sämst i landet på att svara i telefon i tid

– Uppenbarligen när man tittar på Sörmlands siffror är det många som inte kommer fram, säger Annika Brodin Blomberg, samordnare på SKR, som samtidigt lyfter att tillgängligheten på telefon skiljer sig mycket mellan olika vårdcentraler.

Näst sämst i landet

De senaste siffrorna som region Sörmland rapporterade in till SKR visar hur många samtal som registrerades och hur många som besvarades i tid under oktober månad. Av drygt 100 000 samtal var det 69 procent som uppfyllde vårdgarantin – att jämföra med rikssnittet som under hösten låg på 83 procent.

Bara region Blekinge hade lägre svarssiffror än Sörmland i höstas. En bottenplacering som enligt Anna Ormegard, divisionschef för primärvården i region Sörmland, har flera förklaringar.

Har satsat på chattjänst

Dels pekar hon på ett uppdämt vårdbehov efter pandemin. Dels att regionen sedan lite mer än ett år tillbaka har börjat använda den digitala chattjänsten Vårdkontakt Direkt. Något som, enligt Anna Ormegard, gjort att vårdcentralernas siffror blivit falskt för dåliga. Detta eftersom SKR:s statistik än så länge inte visar hur många av dem som inte når fram via telefon som istället får kontakt via chatten.

– De vårdcentraler som har allra sämst tillgänglighet på telefon är också de vårdcentraler som har allra flest ärenden på Vårdkontakt Direkt, säger Anna Ormegard.

En förklaring som Annika Brodin Blomberg menar inte ska påverka telefontillgängligheten.

– Telefonen ska inte påverkas av att fler hör av sig via chatten, säger Annika Brodin Blomberg som dock delar bilden av att Sörmland har ett högt tryck i telefonen.

Hör Anna Ormegard om Sörmlands låga telefontillgänglighet och vilka bakomliggande faktorer hon anser påverkar den.