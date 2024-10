Efter angreppen: Skyddsjakt på varg i Malmköping

2024-10-07 En get dödas mellan Sparreholm och Malmköping

2024-09-30 Ett får dödades och ett får saknas efter vargangrepp mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs

2024-09-09 Fyra får dödades av varg mellan Sparreholm och Malmköping

2024-08-15 En get dödas, en get och ett får skadas och en get saknas efter vargangrepp mellan Malmköping och Strängnäs

2024-08-14 Länsstyrelsen fattar beslut om skyddsjakt på varg.

2024-08-05 Tre får dödas av varg mellan Runtuna och Björnlunda.

2024-07-19 Åtta får dödas och ett får saknas efter vargangrepp mellan Malmköping och Strängnäs.

2024-07-08 En kvigkalv dödas av varg mellan Runtuna och Björnlunda.

källa: Länsstyrelsen i Södermanland.