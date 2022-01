Ovädret Gyda rör sig över Sörmland

Enligt SMHI har ovädret Gyda rört sig österut under natten till fredag.

– Det har rört sig om mycket hårda vindbyar. Det kommer att vara blåsigt under fredagen med fortsatt hårda vindbyar men under kvällen avtar den kraftiga blåsten, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog vid SMHI.

Gul varning för kuling

SMHI har även utfärdat gul varning för kuling i Norra Östersjön. Just nu ska det blåsa 18-22 meter per sekund ute på havet men enligt SMHI:s prognos kommer vindarna att avta under natten och då ligga på 14-17 meter per sekund.

– Kuling påverkar särskilt de som är ute med fritidsbåtar och mindre fartyg, säger Alexandra Ohlsson.

SMHI utfärdade även en gul varning för plötslig ishalka i hela Sörmland som gällde mellan midnatt och klockan 08.00 på fredagsmorgonen.