Under torsdagen gick SMHI ut med en klass 1-varning inför snöovädret som drog in över länet under natten.

Vid 07.20 tog räddningstjänsten emot ett larm om en trafikolycka på väg 55 mellan Strängnäs och Malmköping.

– Vi är inte framme på platsen ännu jag kan inte ge mer information i nuläget, säger Tobias Åsén, stabsbefäl på Räddningstjänsten Mälardalen.

Enligt SMHI:s prognos kommer snöfallet hålla i sig fram till nio-tiden på förmiddagen.