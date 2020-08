Sommaren lider mot sitt slut – nu kommer regnet

Redan under torsdagsmorgonen kommer det att börja regna rejält så det gäller att dra fram paraplyt. Hon berättar att det kan komma upp emot åtta millimeter på en timme, alltså med andra ord risk för spöregn.

– Under torsdagen kan man räkna med ganska kraftiga regnskurar emellanåt, men de höga temperaturerna kommer att fortsätta så det kommer vara ganska kvavt, säger Josefine Bergstedt säger hon.

Även helgen kommer bjuda på ostadigt väder med både regn och risk för åska. Under fredagsnatten drar ett regnområde in över länet som kommer att dröja sig kvar under lördagen. Medan söndagen ser ut att bli regnfri.

– Den värmen vi har nu kommer dröja sig kvar över helgen men nästa vecka blir något svalare, det kan sjunka med fem till tio grader.

Hon tror att perioden med supervärmen snart är över.

– Det ska mycket till för att det ska komma in en till värmebölja i september, säger hon.