Sörmlands enda fiskräknare har koll på antal, art och storlek

Fiskräknaren kom på plats i juli förra året och registrerar vad som passerar.

– Kameran känner av vilken art och den mäter också hur stora fiskarna är, säger Johanna Bergman.

Räknaren noterar vilka fiskar som simmar in och ut i viken. Det går bra för fiskarna att simma bredvid kameran utan att registreras även om den lättaste vägen in och ut är via systemet.

Uppväxtmiljö för rovfisk

Just nu finns det bara en fiskräknare i Sörmland, men det kan bli fler.

– Vi ska prova att sätta ut fler fiskräknare, främst i vikar som kan vara viktiga lek- och uppväxtområden för rovfisk, säger Johanna Bergman.

Enligt en miljöövervakningsrapport från länsstyrelsen har populationen av rovfisk minskat i Östersjön, vilket får konsekvenser för ekosystemet.

– Syftet är att försöka återställa viktiga livsmiljöer för rovfisk längs kusten, säger Johanna Bergman.

Är du nyfiken på vilken fiskar som passerat kan du kika på fiskdatas hemsida.

Hör Johanna Bergman i videoklippet ovanför om vilka arter som passerar – och om en oväntad besökare som fångades på bild.