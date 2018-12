Stadsmissionen öppnar dagverksamhet i Eskilstuna

Under förra året övernattade det i snitt 6,9 personer på härbärget. Dessa människor servera middag och sovplats, men måste lämna Stadsmissionen vid halv åtta på morgonen. Många av dem har efterfrågat en plats att vara på även dagtid.

– Man har en hel dag som fortlöper genom att man i stort sett vandrar omkring. Nu vill vi istället skapa en trygg gemenskap där man kan få avkoppling eller hjälp kring ekonomi, hälsa eller annat som önskas, berättar Carola Blomqvist som blir ledare för den nya verksamheten.

”Allt utgår från besökarna”

Till skillnad från härbärget som endast är öppet för personer som är registrerade i Eskilstuna så kommer dagverksamheten att vara öppen för alla.

Men vad själva verksamheten ska innehålla är inget som är bestämt.

– Vi har förberett de första veckorna men sen ska innehållet vara levande och inget är hugget i sten. Allt ska utgå utifrån besökarna, säger Carola Blomqvist.

Samfinansierat med kommunen

Verksamheten är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Stadsmissionen och tanken är att det ska vara permanent.

Eskilstuna kommun har skrivit på ett treårigt kontrakt och ska finansiera verksamheten med 1 686 000 kronor per år, medan Stadsmissionen i Eskilstuna går in med 733 400 kronor per år.