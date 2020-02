Lina Nilsson, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen. Foto: Privat/TT

Stölder i skolan kostar stora summor varje år

Under förra året fick polisen in drygt 7 000 anmälningar om stölder i skola och på fritidshem i hela landet. Bara i Strängnäs anmäldes åtta stölder på olika skolor i kommunen under januari i år.

– Skolstölder är ett stort problem och mörkertalet är stort, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen.

Elever på Europaskolan och Paulinska skolan är några som drabbats av de skolstölder som inträffat under januari i Strängnäs, något som Eskilstuna-Kuriren var först att berätta om. Ett av fallen handlar om en märkesjacka som en elev blev av med efter att någon, enligt anmälan, brutit sig in i dennes skåp. Jackan var värd 10 000 kronor. – Det är att de är dyra som gör att de försvinner, säger Jeanette Björk som utreder ungdomsbrott på Strängnäspolisen. ”Tillfället gör tjuven” Polisen har inlett förundersökningar i några av de åtta fallen som polisen fått in anmälningar om. En av anmälningarna handlar också om en dyr märkesjacka som en elev hängt av sig i matsalen. När eleven kom tillbaks efter lunchen var den borta. – Det är väl inte att rekommendera att hänga ifrån sig dyra jackor eftersom att de uppenbarligen försvinner. Tillfället gör tjuven, säger hon. Att tänka brottsförebyggande Linn Nilsson, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen, tycker att föräldrar bör prata mer med sina barn om ett brottsförebyggande tänk. – Vi är väldigt måna om att lära våra barn hur man håller i bestick och vad man ska tänka på när man går över en gata. Men generellt sett lär vi inte barnen ett brottsförebyggande tänk. Alltså hur man ska tänka och bete sig för att behålla sina saker, säger hon. Dela Dela

