Toppmodernt äldreboende i Nyköping slår upp dörrarna

Koggen har plats för totalt 72 boende, fördelat på åtta avdelningar. Alla rum är på 32 kvadratmeter och hyran ligger på 6 200 kronor per månad. Byggnaden är i fyra plan och varje våning har en egen färg så att de enkelt ska kunna skiljas åt.

Identisk planlösning

Alla avdelningar har en identisk planlösning så att personalen ska kunna skifta och hoppa in i andra delar av huset och ändå hitta allt från rum till rätt bestick i lådorna.

– Vi kommer att jobba mellan avdelningarna på ett annat sätt, säger undersköterskan Cay Tornler.

Kommunen hyr in sig

Byggnaden har uppförts och ägs av fastighetsbolaget Maison forte. Nyköpings kommun hyr in sig till en kostnad av 12 miljoner kronor per år. En del av pengarna får man tillbaka via hyrorna som de inneboende betalar.

Boendet skulle ha öppnat i mars. men på grund av coronapandemin flyttades det fram och under hösten kommer rummen fyllas på efterhand.

– Det här är ju ett fantastiskt tillskott vi får nu med ett fullstort äldreboende. Det är fullt verksamhetsanpassat för de behov våra äldre kommer att ha i framtiden, säger Sofia Amloh (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.