Towa Carson om Melloshowen: ”Det var min sista”

Towa Carson uppträdde under Andra chansen tillsammans med Siw Malmkvist och Ann-Louise Hanson med låten ”Cést la vie”. Detta som en del i Melodifestivalens nyinrättade Hall of fame där Towa Carson har valts in.

Enligt motiveringen valdes hon in för sina oförglömliga hittar i tävlingen. År 1967 deltog hon med ”Alla har glömt” och fyra decennier senare, 2004, med ”C'est la vie”.

Den 83-åriga Eskilstunasångerskans karriär spänner över sex decennier och det blev en speciell kväll för Towa Carson då hon fick fira sin plats i Hall of fame i hemstaden.