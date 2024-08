Under tisdagen den 13 augusti skedde en vargattack mellan Strängnäs och Malmköping i Flens kommun. Det uppger länsstyrelsen på sin hemsida.

En get dödades i attacken, och ytterligare en get och ett får skadades. Dessutom uppges en get vara försvunnen.

Skyddsjakt pågår

Detta är den senaste attacken efter en rad vargangrepp i Sörmland. Under onsdagen fattade länsstyrelsen beslut om skyddsjakt mellan Runtuna och Björnlunda efter två attacker i området.

– Beslutet har tagits med hänsyn till vargstammen, både nationellt och lokalt, sa vilthandläggaren Markus Södling till SVT om beslutet.