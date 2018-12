Någon eller några har brutit sig in i en container och stulit verktygen. Polisen fick in anmälan under torsdagsförmiddagen och kommer att göra en teknisk undersökning av platsen.

Det finns ingen misstänkt i nuläget. Händelsen rubriceras som stöld genom inbrott.

Den senaste tiden har det skett flera stölder från byggarbetsplatser i Sörmland.