Veterinären som avlivade sjukhusälgen: ”Han blev skrämd”

Veterinären och djurparkschefen Anita Burkevica kallades in för att skjuta älgen som irrat sig in på Mälarsjukhuset med bedövningspil och sedan avliva den. I klippet ovan berättar hon om varför hon tror att älgen hoppade in genom fönstret, och hur man ska agera om man möter en älg i stan. Foto: Robin Persson, SVT