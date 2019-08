Vittnena om Östermalmsmordet: ”Hörde flera smällar”

Flera vittnen berättade idag att de hört flera kraftiga smällar natten till den 15 oktober förra året. Strax därefter ska ett av vittnena ha sett två maskerade personer lämna platsen i den misstänkta flyktbilen – en vit Volvo. Vittnet tog också ett foto på bilen som visades upp under rättegången.

Thomas Bergström, kammaråklagare.

– Vi har starka vittnesuppgifter och det är en väldigt bra bevisning, säger kammaråklagaren Thomas Bergström.

De två huvudmisstänkta, en 26-årig och 27-årig man från Avesta, förnekar brott och har varit fåordiga under rättegången.

– De förnekar brott och berättar inte särskilt mycket och det kan ha sina orsaker. Både jag och mina medförsvarare kommer att komma in på det under pläderingen och det är inget jag vill prata om nu, säger advokaten Lars Jähresten.

Vittne ändrade sina uppgifter

Under den näst sista rättegångsdagen kom nya uppgifter kring hur många vapen som gärningsmännen egentligen haft under mordnatten. Ett vittne hade under polisförhör sagt att han sett ett större hagelgevär, men under rättegången sa han att han sett två vapen.

– Jag tycker att det är en oklar omständighet som helt plötsligt har dykt upp och det talar till min klients fördel. Det finns en del oklara omständigheter kring det här ärendet, men vi får se om det räcker för att de ska bli frikända, säger Lars Jähresten.

– En av de misstänkta männen hade en replika av en revolver när han greps men om den revolvern användes vid det här tillfället för att förstärka hot kan jag bara spekulera kring, säger Thomas Bergsröm.

Sista rättegången är nu på fredag och då kommer slutpläderingarna att hållas.