Ankringsförbud i Stockholm utreds – tänkt att skydda naturhamnar

Under sommaren har Skärgårdstiftelsen inventerat tjugo sjöbottnar i naturreservaten vid Gålö och Nåttarö.

– Bland annat ser vi påverkan efter fritidsbåtar som ankringsskador, säger Karin Strandfager, miljöchef- och naturvårdschef på Skärgårdsstiftelsen.

Skador efter ankare och propellrar syns i i Stockholms skärgårds naturhamnar. Foto: Sveriges marinekologer

Vill kunna begränsa fritidsbåtars tillträde

Nästan alla Skärgårdstiftelsens områden är naturreservat som till största del består av vatten. Men livet under ytan skyddas inte på samma sätt som naturreservat på land och nu ser man över hur skyddet kan stärkas.

– Vi tittar på alternativ till ankring. Vi tittar även på om det ska vara fritt fram att lägga till i skyddsvärda vikar i Stockholms skärgård, säger Karin Strandfager.

”Skydd under ytan”

I Projektet Skydd under ytan ser man över vilka områden i skärgården som är skyddsvärda i de marina miljöerna. Redan för tio år sedan inventerade Länsstyrelsen bottnarna och nu ska dokumentationen från de bägge tillfällena jämföras. Till årsskiftet ska all fakta vara sammanställd för att ge svar på hur propellrar och ankare kan ha förstört vikarna under de gångna åren.

Redan till sommaren hoppas skärgårdstiftelsen kunna begränsa skadorna på sjöbotten.

– Vi tittar på alternativ till ankring, säger Karin Strandfager, naturvårds- och miljöchef på Skärgårdsstiftelsen. Foto: SVT

– Men samtidigt, många av våra områden är naturreservat som är till för friluftslivet. Det är verkligen att beakta att människor ska kunna besöka våra områden, säger Karin Strandfager.