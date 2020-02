Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Hör konstnären Michael Rakowitz om utställningen i Tensta konsthall. Foto: Moa Ferm/SVT

Assyriskt palats återuppstår i Tensta

Godispapper, kapsyler och urklipp ur arabiska tidningar är bara några av materialen som amerikansk-iranske konstnären Michael Rakowitz använt för att återskapa en av salarna i det 2800 år gamla palatset i den assyriska staden Nimrud. På tisdagen invigdes utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) i Tensta konsthall.

Utställningen vill uppmärksamma de kulturarv som förstörts av terrorgruppen IS i Irak. Den går att se i Tensta fram till slutet av maj. Cecilia Widenheim, chef på Tensta konsthall, berättar om de aktiviteter som arrangeras i samband med utställningen.

