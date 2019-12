Malmö konstmuseum köper konstverk av Michael Rakowitz

I september öppnade Michael Rakowitzs utställning ”The Invisible Enemy Should Not Exist” på konsthallen i Malmö. Nu står det klart att Malmö Konstmuseum köpt in ett av hans verk.

– Konstverket kostade 50 000 euro. Pengarna kom från en donationsfond som hanteras av Malmö konstmuseum för inköp av konst, säger Nadia Izzat, enhetschefen i Malmö konsthall.

”En känslomässig koppling”

Varför köpte ni det här konstverket?

– Det fanns en stor känslomässig koppling till den här utställningen hos otroligt många Malmöbor eftersom hela den här historien runt Nimrud representerar vår ursprung. Det är vårt gemensamma kulturarv som vi har inspirerats av, säger Nadia Izzat.

Konstnären skapade sina verk av arabiska tidningar, varuförpackningar och andra bruksföremål från mellanöstern. Nadia Izzat är glad att ett av hans verk nu hamnar i Malmö.

– Vi är stolta och lyckliga att kunna övertyga Michael Rakowitz om att det är här det ska få vara. Michael själv säger att han kom hem när han kom till Malmö. Så han är väldigt lycklig över att hans verk får ett hem i Malmö, säger Nadia Izzat.

Kommer till Malmö 2021

Verket som Malmö konstmuseum köpt kommer inte hem till Malmö förrän 2021. Under tiden kommer det att visas i Tensta och även utomlands, i Litauen och Jordanien.

Var i Malmö kommer det här verket att hängas?

– Det ska vara på en plats som är så tillgänglig och offentlig som möjligt för Malmöborna, men vi har inte beslutat exakt var det ska hängas, säger Nadia Izzat.

Se Nadia Izzat berätta mer i klippet ovan.