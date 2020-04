Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd ”Rättar in mig i ledet”. ”Vardagen förändrades snabbt”. Ta del av några av de berättelser om hur stockholmarna påverkats av coronaviruset, som Nordiska museet samlat in över hela staden. Foto: SVT/Oscar Brusén Visa alla (3)

”Världen har krympt” – så beskriver stockholmarna vardagen efter coronautbrottet

Nordiska museet samlar just nu in allmänhetens berättelser om corona. Befolkningen uppmanas att svara på frågor om hur deras vardagsliv och beteende förändrats under pandemin. Berättelserna samlas i en digital karta där det går att hitta berättelser från till exempel sitt eget bostadskvarter.

– Responsen har varit överraskande, säger projektledaren Jörgen Löwenfeldt.

Dagligen kommer det in ungefär 200 berättelser till museet. – Många känner sig nog ganska ensamma just nu. Då kan det vara trösterikt att se hur andra tänker och känner, säger Jörgen Löwenfeldt, projektledare för Coronaminnen på Nordiska museet. Än så länge finns inte något slutdatum på insamlingen. Texter, bilder och videofilmer som skickats in sparas för framtida forskning och utställningar. Dela Dela

