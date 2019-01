Bil kraschade in i hus i Järfälla

Polisen fick larm om händelsen klockan 17.56.

– Vi fick in det som att en bil hade kört in i ett hus. Sen är det någon som har sprungit från platsen, säger Per Fahlström, presstalesperson vid polisen i Stockholm.

Han kan inte svara på vilken typ av fastighet det handlar om. I samband med kraschen hördes smällar, men polisen vet inte om smällarna kom från skottlossning.

– Det kan det har varit, men det finns ingenting som jag kan bekräfta just nu. Vi är där och jobbar för att ta reda på mer, säger Per Fahlström.

Omständigheter gör att en förundersökning gällande försök till mord nu är inledd, skriver polisen på sin webbplats.

– En omständighet är smällarna som hörts, i övrigt kan jag inte kommentera omständigheterna, säger Per Fahlström-

Platsen ska nu spärras av. Det är oklart om någon har skadats vid händelsen.

