Bostadspriserna sakta uppåt – få bostäder säljs

I mars förra året började bostadspriserna i Stockholms län rasa, men sedan december har det sakta klättrat uppåt. Under april i år steg priserna på både villor och bostadsrätter sett till hela länet med 1 procent. I dyraste området, Stockholms innerstad, steg priserna däremot inte under april.

Men trots uppgången i länet är man inte i närheten av priserna för ett år sedan. Senaste 12 månaderna har priser på bostadsrätter totalt sett gått ner 10 procent och på villor 13 procent. Och samtidigt som priserna sakta klättrar uppåt säljs få bostäder.

Färre bostäder säljs

Sett till hela landet såldes nästan 30 procent färre villor och bostadsrätter under april i år jämfört med förra året.

I Stockholms län låg kvadratmeterpriset för bostadsrätter under senaste tre månaderna på 63 505 kronor. Högst snittpris per kvadrat under samma period hittade man i stadsdelen Vasastan-Norrmalm, där en kvadratmeter snittade på 112 471 kronor.

Källa: Svensk mäklarstatistik