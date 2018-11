Trygghetskameror förbättrar äldres sömn

Allt mer teknik används för att öka tryggheten för äldre. Kameror används av hemtjänsten för att göra tillsyn på natten, istället för fysiska besök.

– Fördelen med nattkameror är att kunderna får sova ostört. Många känner sig tryggare och det kommer inte in någon i hemmet under natten, säger Kerstin Stambert, projektledare för e-hälsa inom sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun är en av de tolv kommunerna som är med i rapporten. Här har 32 personer tillsyn via en kamera som sätts på under en kort stund. I snitt blir det 68 kamerabesök per natt och under ett år blir det drygt 4 000 timmar som kameran ersätter två personal som åker ut med bil.

– Norrtälje är till ytan en stor kommun och med flera mil långa resor för ett kort besök under natten. Vanligtvis gör vi två besök under natten, säger Kerstin Stambert.

Gps-larm saknar rutiner

Gps-larm gör att den äldre kan gå ut själv och larma om det skulle hända något. Men när det gäller gps-larmen slår Socialstyrelsen fast att grundläggande rutiner inte fungerar. I flera av kommunerna är det exempelvis oklart vem som ser till att den äldre har med sig ett laddat larm och vem som rycker ut vid ett larm.

Men enligt Kerstin Stambert ser man inte de här problemen i Norrtälje kommun. En förutsättning att få ett gps-larm är att man förstår och kan larma berättar hon.

– De som får larmet är rädda för att ramla när de är ute. Istället för att få ledsagarpersonal två gånger i veckan kan de nu gå ut när de vill. Händer det något så larmar de till larmcentralen som ringer till hemtjänsten som hjälper till, säger Kerstin Stambert.

Samtycke till den nya tekniken

Enligt rapporten saknas också rutiner för att hantera de äldres samtycke kring tekniken. En person med begynnande demens kan ha glömt bort att den sagt ja till tekniken eller glömt varför den finns.