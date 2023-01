Butikspersonal flyttar in i skyltfönster

Det började först som ett skämt. När Nathalie Juhlén och kollegan Nathalie Falk pyntade butikens skyltfönstret inför jul, tyckte de att det blev så mysigt att de skojade om att de ville sova där.

– Nathalie frågade om jag inte ville sova i skyltfönster med henne, och det ville jag. Sedan föddes idén om att starta en insamling för arbetet mot psykisk ohälsa, säger Nathalie Falk.

Allt filmas

Under 50 timmar kommer Nathalie och Nathalie att sända live från skyltfönstret via sina sociala medier. Till skyltfönstret kommer olika gäster som ska prata om psykisk ohälsa på olika sätt, något som Nathalie Juhlén själv drabbats av. Det blir också musik, dans och en tatuerare som tatuerar live. Målet är att samla in 50 000 kronor.

– Vi kommer äta och sova i skyltfönstret och får bara ta paus för toalettbesök. Det känns nervöst men vi är peppade, säger Nathalie Juhlén.

Se i videon vad som händer när Nathalie och Nathalie kliver in i skyltfönstret.