Människorna ser ut att hoppa på flytande isflak – men hur farlig är isen?

– Det som i klippet ser ut att vara öppet vatten – är inte vatten utan ganska tjock, svart kärnis, säger Mårten Ajne, som själv är van skridskoåkare och israpportör för Stockholms skridskoseglarklubb.

I klippet är båtrännorna vi ser flera dagar gamla och vattnet har hunnit frysa igen. Så just i det här fallet var det inte så farligt som det såg ut.

– Flanörerna som vi ser i bilderna följer i andras spår och litar på att isen håller. Att människorna hoppar mellan flaken handlar om mänsklig psykologi, man vill hellre gå på de här vita flaken – det känns tryggare, säger han.

Var försiktig

Men det gäller oavsett att vara aktsam när man vågar sig ut på vinterisen.

– Det finns alltid anledning att vara försiktig när man ger sig ut på naturis. I morgon kan det vara nybruten och tunn is på samma ställe, det går inte att veta, säger Mårten Ajne.

Han har själv sett flera personer ramla genom isen, framför allt just i rännor där isen blivit sönderknäckt av båtarna.

– Bland de vana åkarna är det inget problem att trilla i, de klättrar upp och åker vidare. Men säg att personer med dunjacka faller i – de sjunker som stenar.

Så vet du att isen håller

Många människor väljer att följa efter i andras spår. Det funkade den här gången.

– Förlitar man sig enbart på andras spår, då lägger man ju också sin säkerhet i andras händer, säger Mårten Ajne.

Går det att se på isen om den är tjock eller inte?

– För ett vant öga – ja. Men många som inte är så vana vid is tänker: ”vit is – då är den tjockt och håller, svart is – då är den farlig”. Ofta är det tvärt om.

En van skridskoåkare hackar normalt i isen och känner på den så att den håller.

– Är man inte förtrogen med is och inte förstår hur den fungerar, då får man försöka förlita sig på någon annan som har koll. Skridskoklubbar har ibland organiserade skridskofärder som man kan följa med på om man vill, säger Mårten Ajne.