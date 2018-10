Efter kritiserat tunnelbygge – fler räddningskammare

Tunnelbygget under Lovön är en del av Förbifart Stockholm och redan i somras fick tunnelbygget hård kritik från Arbetsmiljöverket. Sedan kom liknande kritik om säkerhetsbrister i tunnlarna vid Lunda och Johannelund.

Förbättrad skyltning

Nu har Trafikverket bland annat skaffat fler räddningskammare, förbättrat skyltning, belysning och avspärrningar och enligt Förbifartens projektledare Johan Brantmark kan tunnelarbetet fortsätta utan avbrott eftersom man uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav.

Tunnelbygget under Lovön beräknas att pågå under fem år och totalt ska nästan sju kilometer tunnel byggas under ön.