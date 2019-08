Efter säkerhetshålet – skolplattform testas

Vid två tillfällen under förra veckan upptäcktes hur användare av plattformen kunde få fram personnummer och fullständiga namn på både elever och lärare. Även lärares elevomdömen fanns tillgängliga för plattformens samtliga drygt 360 000 användare, utan några avancerade kunskaper.

Säkerhetschefen för Internetstiftelsen, Anne-Marie Eklund-Löwinder, har tidigare sagt till TT att säkerhetsbristen är allvarlig.

– Det här har vi inte råd med från samhällets sida, att förtroendet naggas i kanten för de digitala tjänsterna. Att den här typen av förhållandevis triviala brister uppdagas allt som ofta.

Incidenterna har anmälts till Datainspektionen och delar av plattformen hålls sedan felet uppdagades stängd. Under tisdagen lämnades den senaste anmälan in gällande felen som upptäcktes under helgen.