Efter snösmockan – fortsatt risk för störningar i trafiken

SL råder resenärer att vara ute i god tid om man ska resa och varnar förseningar och inställda avgångar även under tisdagen.

SJ skriver på din hemsida att tågtrafiken kommer fortsatt vara minskad under tisdagen. Bland annat linjer mellan Stockholms C – Uppsala och Stockholms C – Västerås. Det är även stopp i tågtrafiken mellan Stockholm – Norrköping pågrund av nedfallna träd.

Även polisen uppmanar allmänheten att fortsätta hålla sig informerad och jobba hemifrån om man kan. Framkomligheten kommer vara begränsad bland annat av dålig sikt och vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

– Det är fortfarande besvärligt ute på de större vägarna och framförallt på de mindre. Det har skett trafikolyckor under morgonen, säger Per Fahlström, Stockholmspolisen presstalesperson tidigt på tisdagsmorgonen.