Elbrist kan stoppa bostadsbyggandet i Stockholm

Stockholm är den storstad som växer snabbast i hela Europa. Men det befintliga stamnätet – ”motorvägen” som distribuerar el i Sverige – har inte tillräckligt stor kapacitet för att klara av den snabba tillväxten.

– Om vi kommer vi till en situation där vi inte har tillräcklig inmatning från stamnätet, måste vi neka nya industrier, infrastrukturprojekt och bostäder att ansluta sig till Stockholms stads elnät eftersom vi har inte tillräckligt med effekt att erbjuda, säger Henrik Bergström från elnätsbolaget Ellevio.

– Enligt de prognoser vi har, kan det komma att bli svårt att ansluta fler kunder till Stockholms stads elnät redan år 2021, säger Henrik Bergström. Foto: Pia Heick/SVT

Akut elbrist redan om två år

Under kalla vinterdagar förbrukar stockholmarna redan nu mer el än vad som kan matas in i staden. Räddningen hittills har varit att lokalt producerad energi har kunnat täcka upp under de dagar då elbristen varit ett faktum.

Men nu när hundratusentals nya bostäder ska produceras och tunnelbanan ska byggas ut finns det stor risk att det blir akut elbrist, menar Ellevio.

– Enligt de prognoser vi har, kan det komma att bli svårt att ansluta fler kunder till Stockholms stads elnät redan år 2021, säger Henrik Bergström.

Stamnätet behöver byggas ut

För att klara tillväxten behöver det befintliga stamnätet byggas ut, men enligt Ellevio går det trögt med att få alla tillstånd godkända.

Tidigast år 2027 kommer stamnätet att vara förstärkt.

– Vi kommer alltså att ha tio år utan tillräcklig kapacitet att försörja Stockholms stad.

Elpriset höjs – för att styra om våra vanor

För att få en jämnare förbrukning under dygnets alla timmar, kommer elpriset i framtiden att vara högre de klockslag förbrukningen är som störst.

– När elen är dyrare under de timmar på dygnet då förbrukningen är som störst, kanske fler väljer att värma upp sin bostad eller ladda sin elbil mitt på dagen eller på natten, tider när förbrukningen är mindre, säger Henrik Bergström på elnätsbolaget Ellevio.

Men då blir det ju privatkunderna som betalar för tillväxten i samhället?

– Slutkunden måste hjälpa till att stötta energisystemet. Det kräver i sin tur att det finns tekniska lösningar som kan hjälpa till att styra eluttaget, så att till exempel uppvärmningen sker under vissa givna tider på dygnet.