Flest misstänka fall av coronavirus i Stockholm

Omkring 170 personer har testats för coronaviruset i Sverige och ännu har endast ett fall bekräftats, enligt Folkhälsomyndigheten. Under onsdagen är ungefär 60 av testerna genomförda i stockholmsregionen. Personer som befunnit sig i Kina och sedan hemkomst upplever symptom för viruset hämtas antingen med ambulans eller åker sin egen bil till platsen för provtagning.



– Har man varit på resa i ett riskområde och får tecken på en luftvägsinfektion kombinerat med feber så ska man in för bedömning. Då får man absolut inte resa med kollektivtrafiken utan hämtas med ambulans eller kör egen bil, säger Per Follin smittskyddsläkare, region Stockholm.

Låg risk för spridning

Folkhälsomyndigheten sammanställer provtagningsstatistiken från de olika regionerna i landet men har i nuläget ingen bild av i vilken omfattning provtagningarna ökat. Myndigheten bedömer dock risken att viruset från spridning i Sverige som mycket låg.

– Det vi vet är att det har gjorts omkring 170 provtagningar totalt, säger Sara Rörbecker, pressekreterare på Folkhälsomyndigheten.

Hör smittskyddsläkaren Per Follin om hur Smittskydd Stockholm ser på läget med coronaviruset i klippet ovan.