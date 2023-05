Det är Täby miljövärme AB som har problem och alla med fjärrvärme i Täby är drabbade.

– Alla med fjärrvärme är drabbade i Täby på grund av en läcka igårkväll. Vi är där och fyller upp nätet igen och lagar läckan men det är tidskrävande. Prognosen just nu är att fjärrvärmen är tillbaka sent ikväll, säger Lena Berglund, regionchef EON ringde in.