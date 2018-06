Tiotusentals bakterier per kvadratmeter i Stockholms undre värld

Ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet samlar just nu in prover för att få en bild av vilka mikroorganismer som trivs i Stockholms tunnelbana.

Forskarna, som kommit ungefär halvvägs, har hittat tiotusentals bakterier i tunnelbanan – per kvadratmeter.