Främling tafsade på Linas bröst när hon cosplayade

Populärkulturmässan har avböjt en intervju med SVT, och istället svarat på frågor via mejl. Det här är en längre version av deras svar.

Hur arbetar ni med att motverka ofredanden och andra problem som kan drabba cosplayers på era mässor?

För att motverka ofredanden och andra problem som kan drabba cosplayers, och andra, på Comic Con så arbetar vi i första hand med att informera våra besökare om ”Cosplay is not consent” – att ingen har rätt att röra dig, krama dig eller fotografera dig utan ditt tillstånd. Dels sker detta innan eventet genom att vid flera tillfällen lyfta budskapet via inlägg i sociala medier, nyhetsbrev och på vår hemsida. Och under själva eventet så stärker vi ytterligare budskapet genom att sätta upp skyltar runtom i hallen. Utöver detta har vi också ett dedikerat Trivsel-Team som består av volontärer.

Nyligen dömdes en person för ett sexuellt ofredande som skedde på Comic con 2023. Hur ser ni på det?

Detta är något som absolut inte får ske. Vi blev både otroligt ledsna och upprörda över att det först och främst hände, och även över hur den volontären som kontaktades hanterade det. Som organisatörer fick vi inte kännedom om händelsen på plats, utan först genom sociala medier där personen delade sin upplevelse. Efter detta har vi intensifierat vårt arbete med att vara tydliga mot våra volontärer att de måste informera oss så att vi kan handskas med situationen och ta det vidare. Det vi också förtydligat för vår personal är att om något händer måste de kontakta en vakt omedelbart. Det är otroligt viktigt för oss att Comic Con ska vara en trygg plats för alla.

Har det skett några fler ofredanden på er mässa som ni känner till?

Vi är medvetna om en incident som skedde för flertalet år sedan, men utöver detta så är det inga vi har blivit informerade om. Och vi hoppas innerligen att detta stämmer, då det är väldigt svårt för oss att agera på något vi inte får vetskap om och våra besökares säkerhet och välmående är det absolut viktigaste för oss.