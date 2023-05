Beyoncé startar sin turné i Stockholm • Taggade fans och fulla hotell

– Det bekräftar ju Stockholm som besöksstad – och musikstad – att Beyoncé vill börja sin världsturné här i Stockholm. Den här konserten gör att Stockholm sticker ut internationellt just nu, säger Caroline Strand, VD Visit Stockholm.

Bokningsläget i Stockholm den här konsertveckan är 96%. Det kan jämföras med förra veckan, som låg på 75%. Och årets första tre månader var siffran bara 52%. Och det ger en skjuts till Stockholms besöksnäring.

– När man kommer hit så gör man ju andra saker. Just nu när Beyoncé kommer gå in och spela på Friends Arena så finns det ett välutbyggt handelssystem runt omkring, där också väldigt många ungdomar går in med sommarjobb och liiknande. Så det här är bra på väldigt många nivåer för Stockholm, säger Caroline Strand.

Se de taggade fansen i klippet ovan.